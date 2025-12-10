сегодня в 15:48

Пьяный мужчина устроил драку в московском метро с тремя пассажирами

Пьяный москвич спал в вагоне поезда метро, ехавшего от станции «Авиматорная» до «Текстильщика». Трое пассажиров попытались разбудить нетрезвого, но тот устроил драку, сообщает в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нетрезвый мужчина разбил бутылку из стекла о поручень. Затем предпринял попытку ударить одного из прохожих осколком.

Люди, находившиеся в поезде, рассказали о драке машинисту. Тот сообщил об инциденте полицейским.

Правоохранители быстро пришли на станцию. Нетрезвого мужчину задержали и отвели в отдел полиции. Выяснилось, что он уже был судим ранее.

Против мужчины завели уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Его задержали. Еще в отношении мужчины сформировали протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП России («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.