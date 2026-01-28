Пьяный мужчина устроил дебош на Крещение и порвал куртку полицейскому в Москве

Пьяный уроженец Кузбасса устроил дебош на Крещение и порвал куртку сотруднику полиции, когда его не пропустили окунуться в Святое озеро в Москве, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел около полуночи 19 января. Дмитрий Ш. приехал на Святое озеро в Москве. Однако на территорию парка мужчину не пропустили из-за того, что он был пьян. Возмущенный Дмитрий начал кричать матом и настаивать на том, чтобы его пропустили. При этом он также закрыл проход другим гостям.

Полицейские попытались успокоить Дмитрия, но он начал конфликтовать и с ними. В ходе инцидента уроженец Кузбасса порвал куртку одному из правоохранителей, после чего был задержан.

На судебном заседании 48-летний мужчина признал свою вину. Перовский районный суд приговорил Дмитрия к 15 суткам административного ареста за мелкое хулиганство.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.