Пьяный мужчина несколько раз ударил 11-летнего мальчика ножом в Челябинске

В подъезде жилого дома на улице Дегтярева в Челябинске пьяный мужчина решил убить мальчика, он напал на 11-летнего ребенка с ножом и несколько раз ударил его, сообщает SHOT .

При нападении 37-летнего агрессора спугнул житель дома, вышедший на крики мальчика. Мужчина, встретивший пострадавшего ребенка, вызвал ему скорую помощь

Мальчик был в крови, чуть не терял сознание, плакал и просил вызвать медиков. Сейчас он находится в больнице, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

По факту нападения на ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений». Мужчина задержан, дает показания. Он ранее был два раза судим за кражи.