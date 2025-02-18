Пьяный мужчина напал на детей в подъезде Балашихи, обозвав одного из них «чуркой»

Пьяный мужчина толкнул и обозвал одного из детей, игравших в подъезде Балашихи

В Балашихе нетрезвый мужчина напал на детей, которые играли в подъезде дома. Он толкнул мальчика и обозвал его чуркой, сообщает Baza .

Инцидент произошел 15 февраля. 11-летний мальчик стоял в подъезде дома в Северном проезде с двумя знакомыми девочками. Внезапно к детям подошел нетрезвый мужчина и устроил скандал: так как якобы ребята шумели, то они должны были уйти играть на улицу.

Дети возразили пьяному, что они никому не мешают и выходить из подъезда не планируют. Ответы не понравились мужчине: он почему-то назвал мальчика «чуркой» и сильно толкнул его.

По словам родителей пострадавшего, во время падения их сын ударился головой о плитку. У него сотрясение мозга.

Родители мальчика подали заявление в полицию. Личность нападавшего уже установили. Сейчас мужчину ищут.