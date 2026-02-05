Пьяный дебошир разбил стакан о лицо незнакомца в баре Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге 44-летний мужчина устроил жестокую драку в баре. В пьяном состоянии он принял другого посетителя за своего знакомого и попытался его обнять. Получив отпор, он вступил в конфликт: облил незнакомца, угрожал убийством, а затем разбил стакан о лицо оппонента.

Бокал разлетелся и пострадавший получил глубокую резаную рану. Она зажила грубым рубцом.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно нападение мужчины на отдыхающего после объятий, а также попытку очевидцев остановить драку.

В связи с произошедшим агрессор стал фигурантом уголовного дела, которое уже дошло до суда. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

