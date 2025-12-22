сегодня в 11:36

Пьяный дагестанец гонял по двору в Люберцах, пытаясь сбить прохожих

Нетрезвый дагестанец на Lada Priora ездил по двору и пытался сбить людей в Люберцах в Московской области. Его удалось вовремя остановить, сообщает « Русская община ».

Одной из потенциальных жертв мог стать член организации. Однако он увернулся от авто и громко крикнул дагестанцу в окно.

Тот остановился, вышел из машины и устроил конфликт. К месту происшествия быстро прибыли дружинники «Русской общины».

Они заблокировали машину мужчины, вызвали правоохранителей и передали гонщика им. В полиции стало известно, что у водителя уже отбирали права за пьяную езду в Дагестане.

На опубликованной записи дружинники стоят рядом с Lada Priora. Предполагаемый водитель пытался закрыть лицо с помощью капюшона. Дагестанец хотел доказать, что его машину ударили ногой.

По прибытию ГАИ выяснилось, что у мужчины нет водительских прав. Его увезли в отдел полиции.

