Пьяного шестиклассника поймали за рулем на трассе в Тюменской области

Сотрудники Госавтоинспекции поймали пьяного шестиклассника за рулем легковушки на трассе в Тюменской области. Рядом с ним сидел мужчина, сообщает Ural Mash .

Инцидент произошел на трассе Ишим — Викулово. По словам 14-летнего подростка, с утра он распивал алкоголь, а затем с приятелем отца отправился учиться водить машину. При этом дядя Юра сидел на пассажирском сидении своей Kia Rio.

Сотрудники ГАИ передали школьника представителям опеки, так как до его отца дозвониться не смогли. Иномарку забрали на спецстоянку. На «автоинструктора» завели административное дело, а информацию о несовершеннолетнем передали в ПДН.

