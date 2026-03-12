Два подростка в центре Екатеринбурга забрались на 100-метровый кран

В центре Екатеринбурга двое подростков привлекли к себе внимание очевидцев опасным поступком. Юноши взобрались на 100-метровый строительный кран без страховки. Соответствующие кадры опубликовал Ural Mash .

На опубликованных кадрах видно, что юноши снимали в том числе свой подъем на 100-метровую высоту. Они также демонстрировали красоты города с разных ракурсов, перемещаясь по конструкции и подвергая себя смертельному риску.

«О*****! Б****, об железяку стукнулся», — сказал за кадром ролика автор видео.

Предварительно известно, что парни не использовали никакую страховку. Каким образом они попали на объект и почему им никто не помешал, выясняется.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.