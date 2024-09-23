Пьяного мужчину достали из реки в центре Москвы

Спасатели достали из Москвы-реки пьяного мужчину 1961 года рождения, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» .

Инцидент произошел в понедельник днем на Гончарной набережной. Мужчина распивал алкогольные напитки и в какой-то момент упал в воду.

На опубликованных кадрах видно, как выловили мужчину, который был без сознания, а затем доставили на берег, где сотрудники МЧС оказали ему первую помощь.

Пострадавшего госпитали в одну из столичных медицинских учреждений.