Пьяное застолье закончилось расчленением коллег и самоубийством в Крыму

Мужчины Анатолий и Сергей распивали алкоголь у коллеги Виталия в Щелкине в Республике Крым. Тот убил их, расчленил в подвале и совершил суицид, сообщает « Mash на волне ».

Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 апреля. Между знакомыми случился конфликт. Они начали драться.

В один момент хозяин взял нож и убил знакомых. Затем отнес трупы в подвал, расчленил болгаркой и разложил по мешкам.

Через некоторое время связался с отцом и сказал, что больше не хочет жить. Родственник позвонил в скорую помощь и полицию. Однако, когда силовики прибыли, мужчина уже оказался мертв.

Неподалеку обнаружили записку. В ней убийца рассказал, что у него были галлюцинации и мучила совесть. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.