сегодня в 16:26

Петербургский сантехник поковырялся ногтем жены в носу и попал в больницу

В Санкт-Петербурге 27-летнего сантехника экстренно привезли в больницу из-за того, что он ковырялся накладным ногтем жены в своем носу. Пострадавший получил колото-резаны раны, сообщает Mash .

Ноготь застрял в ноздрях мужчины прямо во время неприличного занятия. Петербуржец пытался извлечь инородный предмет самостоятельно, но все попытки провалились.

В итоге сантехник решил вызвать врачей. Подоспевшие медики осмотрели пациента и решили везти его в больницу.

Вскоре докторам удалось извлечь ноготь из разрезанного носа петербуржца. Теперь жителю Северной столицы предстоит лечиться на протяжении месяца.

