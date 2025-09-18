Питерский сантехник поковырялся ногтем жены в носу и пожалел — спасли лишь врачи
Петербургский сантехник поковырялся ногтем жены в носу и попал в больницу
В Санкт-Петербурге 27-летнего сантехника экстренно привезли в больницу из-за того, что он ковырялся накладным ногтем жены в своем носу. Пострадавший получил колото-резаны раны, сообщает Mash.
Ноготь застрял в ноздрях мужчины прямо во время неприличного занятия. Петербуржец пытался извлечь инородный предмет самостоятельно, но все попытки провалились.
В итоге сантехник решил вызвать врачей. Подоспевшие медики осмотрели пациента и решили везти его в больницу.
Вскоре докторам удалось извлечь ноготь из разрезанного носа петербуржца. Теперь жителю Северной столицы предстоит лечиться на протяжении месяца.
