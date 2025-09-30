Питерская студентка обвинила препода в приставаниях и требовании интим-фото

Студентка ЛГУ им. Пушкина утверждает, что один из преподавателей вуза склонял ее к сексу и требовал прислать интимные фото, сообщает «Осторожно, новости» .

Мария (имя студентки изменено) поделилась, что в 2020 году поступила на факультет математики и информатики. В 2021 году одним из преподавателей стал 43-летний Роман Н. Через некоторое время, в конце 2023 года, мужчина стал назначать ей личные встречи в вузе, предлагал подвезти до дома. А в 2024 году, за неделю до зачета, преподаватель попросил прислать ему интимные фотографии и предлагал секс.

По словам девушки, она ему отказала, но продолжила общаться, так как он преподавал на ее курсе. После зачета Роман продолжил делать студентке намеки на интим, хотя у него есть жена и дети.

На четвертом курсе преподаватель предложил помощь студентке с выпускной работой, и они стали встречаться в университете. После одной из таких встреч мужчина, по словам девушки, предложил подвезти ее и поцеловал, после этого студентка из авто и написала, что «это все неправильно», но получила ответ, что она «очень много думает».

После этого преподаватель продолжал ей помогать с дипломом, а в мае склонил ее к половому акту, который произошел на территории вуза, рассказала Мария. Осенью она поступила в магистратуру. За несколько дней до экзаменов Роман снова предложил ей близость, но девушка отказалась. Она поступила в магистратуру, где преподаватель также вел некоторые дисциплины.

Как уточнила студентка, в ноябре прошлого года она перестала общаться с Романом, но он стал звонить ей по ночам, предлагал проставить пятерки по всем предметам, присылал интим-снимки. В это же время ей стало известно, что преподаватель еще проявляет интерес к другой студентке.

Когда она спросила об этом у мужчины, то он стал угрожать, что поставит двойки распространяющим слухи. Тогда Мария полностью прекратила общаться с ним и обратилась к психологу в вузе. Вместе они отправили анонимный запрос в администрацию ЛГУ, чтобы руководство разобралось в данной ситуации.

В июле этого года декан вызвала пострадавшую студентку на встречу, там на нее оказывали давление. Тогда девушка направила официальный запрос в администрацию. В вузе ей ответили, что провели проверку, но девушку не опрашивали как потерпевшую. Студентка с юристом направила заявления в несколько инстанций с просьбой организовать проверку действий университета.

Обвиняемый преподаватель комментировать ситуацию отказался.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.