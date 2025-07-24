Пилоты рухнувшего Ан-24 могли не увидеть полосу посадки из-за низких облаков
Фото - © скриншот/Авиакомпания «Ангара»
По предварительной информации, пилоты рухнувшего пассажирского самолета Ан-24 могли не увидеть полосу посадки, поэтому прекратили заход и ушли на второй круг, сообщает SHOT.
Это могло произойти из-за низких облаков.
В четверг экипаж самолета Ан-24 перестал выходить на связь в Амурской области. Губернатор региона Василий Орлов отметил, что на борту были 43 пассажира (из них пять детей), а еще шесть членов экипажа. Связь с Ан-24 пропала, когда он заходил на второй круг при посадке в аэропорту.
Горящий фюзеляж нашли с помощью вертолета. Спасатели идут к месту ЧП пешком. Выживших при крушении Ан-24 могут найти при наземном осмотре, с воздуха их не обнаружили.