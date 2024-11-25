Пилот загоревшегося SSJ 100 рассказал о состоянии пассажиров

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Пилот загоревшегося в Анталье российского самолета Sukhoi Superjet 100 прокомментировал инцидент и рассказал о состоянии пассажиров, сообщает Mash .

Он отметил, что никто не пострадал.

«Все хорошо, все живы, все здоровы, все нормально», — сказал капитан-стажер Андрей Прядкин.

Инцидент произошел 24 ноября. Самолет Sukhoi Superjet 100-95LR летел из Сочи. По предварительной информации, огонь начался в двигателе. На борту находилось 79 человек.

Появилось видео пожара на самолете Superjet 100 авиакомпании «Азимут» приземлившегося в аэропорту турецкой Антальи.