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Пилот S7 умер на тренировочной базе в Подмосковье при переподготовке

На тренировочной базе в Домодедове, где переучивают летчиков гражданской авиации, произошла трагедия — умер пилот авиакомпании S7, сообщает Mash .

Пилотом был 36-летний новосибирец Андрей К.

В пресс-службе компании S7 подтвердили, что 3 июня на территории тренировочного комплекса скончался сотрудник — пилот, проходивший плановую переподготовку на другой тип воздушного судна. В свободное от учебы время он занимался плаванием.

Однако в какой-то момент мужчине стало плохо и он потерял сознание. Несмотря на вызванную бригаду скорой помощи и все реанимационные мероприятия, медики констатировали смерть.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Авиакомпания оказывает всю необходимую поддержку семье погибшего», — в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пилот мог погибнуть, пытаясь установить рекорд по задержке дыхания под водой. Известно, что мужчина вел активный образ жизни: занимался прыжками с парашютом, бегом, плаванием, ходил в тренажерный зал.

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