Пилот «Победы» слил данные красивых стюардесс друзьям в Дагестане

Пилота «Победы» уволили с позором за помощь в знакомстве друзьям в Дагестане

Пилота «Победы» уволили из авиакомпании после того, как он слил личные данные стюардесс друзьям, находящимся в Дагестане. Во внутренней рассылке перевозчик также намекнул, что на уволенного сотрудника могут завести уголовное дело, сообщает Baza .

Мужчина, работавший в компании вторым пилотом, находился в Турции. В этот момент к нему обратились друзья, которые рассказали, что гуляют по Махачкале и хотят познакомиться с девушками. Пилот зашел во внутреннюю систему и посмотрел, кто из девушек сейчас работает в дагестанской столице, и передал их контакты приятелям.

Его товарищи начали писать стюардессам и упоминали, что «получили номер от самой „Победы“». Львиная доля бортпроводниц игнорировала предложения ухажеров, однако одна девушка решила пожаловаться на происходящее.

Ситуация вскрылась, и пилота уволили с позором. Сейчас же 25-летнему парню может грозить уголовное преследование сразу по нескольким статьям, таким как разглашение сведений о частной жизни, составляющих их личную тайну, неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации и так далее.

О произошедшем уже уведомили полицию.