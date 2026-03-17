Пилот на Алтае сел на озеро, не смог предупредить об этом и получил штраф

Пилота оштрафовали на 20 тысяч рублей за посадку на озере на Алтае

В районе горы Белуха на Алтае пилот нарушил правила использования воздушного пространства и не передал сведения уполномоченным органам, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Частный пилот при управлении вертолетом Robinson R44 посадил его на поверхность замерзшего водного объекта в районе горы Белуха. При этом специалист не уведомил уполномоченный орган обслуживания воздушного движения и не внес изменения в план полета.

По инициативе прокурора пилот привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства) и оштрафован на 20 тыс. рублей.

Как рассказал пилот «НГС — новости Новосибирска», полет прошел без нарушений. Однако уведомить диспетчера о незапланированной посадке ему не удалось, так как не было связи.

«Есть процедура, по которой надо вносить правки в план полета — для этого нужно связаться с диспетчером. По радиосвязи не смогли из-за гор, по сотовой связи тоже — вышек нет нигде, где мы летали. Спутниковый телефон то работал, то нет», — пояснил мужчина.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.