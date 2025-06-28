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Пилот легкомоторного самолета ЗЛИН-142 разбился и погиб в Приморском крае

Легкомоторный самолет разбился в Приморском крае. Воздушное судно получило сильные повреждения, пилот выжить не смог, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Владелец самолета передал управление им погибшему. Тот должен был отработать навыки управления транспортным средством.

Открыто уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов.

На опубликованном видео самолет перевернут навзничь и лежит на траве. У него помяты крылья и раскурочена кабина, где находился пилот.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, легкомоторный самолет ЗЛИН -142 упал у аэродрома госавиации Новонежино в Приморском крае. Погиб мужчина 1969 года рождения.