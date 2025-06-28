Пилот легкомоторного самолета ЗЛИН-142 разбился и погиб в Приморском крае
Легкомоторный самолет разбился в Приморском крае. Воздушное судно получило сильные повреждения, пилот выжить не смог, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Владелец самолета передал управление им погибшему. Тот должен был отработать навыки управления транспортным средством.
Открыто уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов.
На опубликованном видео самолет перевернут навзничь и лежит на траве. У него помяты крылья и раскурочена кабина, где находился пилот.
По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, легкомоторный самолет ЗЛИН -142 упал у аэродрома госавиации Новонежино в Приморском крае. Погиб мужчина 1969 года рождения.