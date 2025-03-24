Петропавловск-Камчатский накрыл снежный циклон

В Петропавловске-Камчатском произошел сильный снегопад
Происшествия

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В Петропавловске-Камчатском за сутки выпало больше 60 процентов от месячной нормы осадков, сообщил глава Петропавловск-Камчатского городского округа Евгений Беляев.

Город расчищают от снега 50 единиц техники, работники коммунальных служб.

Работа осложняется брошенными вдоль дорог автомобилями, а также мокрым и тяжелым снегом.

Автомобилистов призвали не пользоваться личным транспортом.

В округе также введен режим лавинной опасности.