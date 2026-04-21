Петербуржца с 3 кг наркотиков задержали по пути «к бабушке» в Ноябрьск

Автомобиль Chery, взятый в аренду, остановили сотрудники полиции. За рулем находился ранее судимый житель Санкт-Петербурга 1976 года рождения.

«В ходе беседы мужчина сначала пояснил полицейским, что едет на арендованной машине в Ямало-Ненецкий автономный округ к маме, проживающей в городе Ноябрьске. На повторный вопрос о цели поездки сказал, что едет к бабушке. При этом гражданин стал заметно волноваться и нервничать», — рассказали в ведомстве.

При досмотре на переднем сиденье в спортивной сумке обнаружили три свертка с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это наркотики общей массой около трех килограммов.

Задержанный признался, что забрал партию из тайника в Ленинградской области и должен был перепрятать ее в лесу рядом с Ноябрьском. Следователь возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ — покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемый задержан.

