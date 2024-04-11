Петербуржец рискует попасть под уголовное преследование после «секса» с елкой на тротуаре

Петербуржец попал в больницу попытки устроить «интим» с елкой на тротуаре

В Санкт-Петербурге местный житель попал в больницу после того, как сымитировал сношение с уличной елкой. Помимо полученных травм, петербуржец рискует также стать фигурантом уголовного дела, сообщает Neva today .

Инцидент произошел 10 апреля на Дальневосточном проспекте. У тротуара стояла елка, влечение к которой испытал горожанин средних лет. Мужчина попытался вступить в половую связь с вечнозеленым деревом — все это происходило на глазах ошеломленных прохожих.

Свидетели произошедшего решили обратиться в полицию. Стражи порядка нашли мужчину уже раненым — на его теле были серьезные травмы, в результате чего петербуржца пришлось госпитализировать. Сейчас за состоянием любителя елок наблюдают врачи.

Правоохранители решают, стоит ли возбуждать уголовное дело по факту произошедшего, пишет издание.