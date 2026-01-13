Петербуржец побил трубой авто коммунальной службы из-за отключения света в доме

сегодня в 10:17

Около дома № 37, корпус 1, по Варшавской улице в Санкт-Петербурге мужчина бил металлической трубой служебный автомобиль коммунальной службы, на вызов выехали полицейские, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Участковый задержал 56-летннего местного жителя.

Предварительно выявлено, что мужчина так выражал свое недовольство отключением электричества в квартире. Он умышленно повредил служебный автомобиль металлической трубой.

В отношении злоумышленника составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Мужчину отправили в специальное помещение для административно задержанных.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.