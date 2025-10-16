Петербуржец больше года заставлял подростков принимать наркотики и насиловал их

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, обвиняемый в вовлечении несовершеннолетних в употребление запрещенных веществ и совершении сексуальных преступлений над ними. По информации пресс-службы Следственного комитета по городу, его жертвами стали как минимум четверо подростков в течение года, сообщает «Бриф24» .

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по множеству статей, включая незаконное лишение свободы несовершеннолетнего, два эпизода изнасилования, два эпизода иных насильственных действий сексуального характера, два эпизода сексуальной связи с несовершеннолетней, три эпизода совершения развратных действий, пять эпизодов склонения несовершеннолетних к употреблению наркотиков, получение сексуальных услуг несовершеннолетнего, незаконное создание порнографии, а также незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

Следствие установило, что злоумышленник приводил своих жертв в офис, расположенный на улице Маршала Говорова, и в квартиру на Ленинском проспекте.

В настоящее время фигурант находится под стражей.

