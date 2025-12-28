Петербургского школьника избили в туалете из-за «политических координат»

В школе Московского района Санкт-Петербурга один ученик избил другого в туалете из-за «политических координат», сообщает 78.ru .

В начале месяца к 15-летнему школьнику подошел одноклассник с претензией, что он поставил на аватарку флаг Израиля. Тогда подросток припугнул одноклассника, заявив, что придерживается радикальных националистических взглядов.

Как рассказала мама пострадавшего, весь день оскорбленный мальчик донимал ее сына, упоминая Холокост. В итоге парень не выдержал и нагрубил обидчику.

«В ответ мой сын предположил, что раз его (обидчика) дед был нацистом, то значит, что его расстреляли русские солдаты», — добавила собеседница.

После этого, одноклассник позвал его в туалет «на разговор», но пришел не один, а со старшим приятелем. От нагрубившего подростка требовали извинений на коленях, но он не стал этого делать, согласен был просто попросить прощения. В итоге агрессивный мальчик несколько раз ударил жертву по лицу, а старший школьник «охранял» выход из туалета. После избиения приятели ушли и приказали юноше молчать.

В больнице у пациента выявили перелом кости глазницы. Ему провели операцию под общим наркозом и удалили обломки. Больше недели пострадавший пролежал в стационаре, сейчас он лечится амбулаторно.

Мама школьника уточнила, что ему теперь рекомендовано домашнее обучение. Она вместе с администрацией школы решает вопрос об удаленке.

Об избиении написали заявление в полицию. СК начал проверку, сказал адвокат пострадавшего.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.