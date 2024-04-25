Петербургский чиновник устроил пьяное ДТП и начал угрожать инспекторам

Начальника отдела информатизации и связи администрации одного из районов Петербурга лишили прав после ДТП. Пьяный госслужащий попытался скрыться, угрожал полицейским увольнением и своим статусом, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева рассказала, что авария с участием чиновника из Василеостровского района произошла в феврале 2024 года. На Наличной улице мужчина наехал на чужую иномарку и попытался сбежать, однако был задержан.

После поимки сотрудник райадминистрации показывал дорожным полицейским свое удостоверение и грозился уволить их. Как оказалось, в тот момент чиновник был пьян.

В отношении госслужащего составили два административных протокола, его также лишили водительских прав на год.