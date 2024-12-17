Песню «Русским быть оху***о» запретили в России

сегодня в 14:13

Санкт-Петербургский горсуд по иску военной прокуратуры Ленинградского военного округа признал экстремистской песню «Русским быть оху***о», исполняемой рэпером Раскольниковым. Доступ к треку ограничили на 7 сайтах, где он был обнародован, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Иск был адресован к пользователю социальной сети «ВКонтакте» под ником «Александра Шмьглi». Песня продолжительностью почти 2 минуты была опубликована на этом аккаунте.

«Аудиозапись <…> начинается словами, исполняемыми мужским голосом под музыку, „Русским быть (нецензурное слово)“, заканчивается словами „… кто вскроет нарыв — умоется гноем“», — заявили в суде.

В прокуратуре заявляли, что при распространении экстремистских треков в Сети «существенно нарушаются» интересы людей и государства на обеспечение безопасности общества.