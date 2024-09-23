Песков не стал комментировать публикации об инциденте с ракетой «Сармат»
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать об инциденте, который якобы произошел во время испытаний отечественной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», сообщает ТАСС.
«Мы не располагаем никакой информацией на этот счет. Это скорее вопрос, который относится к компетенции наших военных. Поэтому я рекомендую туда обращаться», — сказал Песков.
Ранее агентство Reuters сообщало о якобы неудачных испытаниях российской ракеты «Сармат», которые прошли в начале сентября на космодроме Плесецк. Западные журналисты отметили, что на стартовой шахте космодрома был замечен огромный кратер шириной около 60 м. По предварительным данным, боеприпас мог взорваться прямо в шахте, что привело к серьезным разрушениям на полигоне.
«Сармат» — ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Вес одного снаряда составляет более 200 тонн. Первый расчет стратегического ракетного комплекса «Сармат» поступил на боевое дежурство в сентября прошлого года.