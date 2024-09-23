Песков не стал комментировать публикации об инциденте с ракетой «Сармат»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать об инциденте, который якобы произошел во время испытаний отечественной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», сообщает ТАСС .

«Мы не располагаем никакой информацией на этот счет. Это скорее вопрос, который относится к компетенции наших военных. Поэтому я рекомендую туда обращаться», — сказал Песков.

Ранее агентство Reuters сообщало о якобы неудачных испытаниях российской ракеты «Сармат», которые прошли в начале сентября на космодроме Плесецк. Западные журналисты отметили, что на стартовой шахте космодрома был замечен огромный кратер шириной около 60 м. По предварительным данным, боеприпас мог взорваться прямо в шахте, что привело к серьезным разрушениям на полигоне.

«Сармат» — ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Вес одного снаряда составляет более 200 тонн. Первый расчет стратегического ракетного комплекса «Сармат» поступил на боевое дежурство в сентября прошлого года.