«Первый пошел»: Хинштейн оценил приговор главе стройкомпании в Курске
Фото - © Владимир Федоренко/РИА Новости
1 ноября суд приговорил главу стройфирмы «СИЭМИ» Виталия Синьговского к четырем годам лишения свободы за махинации на фортификациях. Губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале оценил приговор фразой: «Первый пошел».
Ленинским районным судом Курска Синьговский был признан виновным в хищении и растрате свыше 150 миллионов рублей, предназначенных для строительства оборонительных укреплений, используя свое должностное положение.
Приговор вынесен с учетом его согласия сотрудничать со следствием в досудебном порядке и предоставления информации о других членах преступной группы.
Иск «Корпорации развития Курской области» о компенсации причиненного вреда был полностью удовлетворен решением суда.
«Первый пошел. Остальных не заставят ждать», — написал Хинштейн.
