Пермского предпринимателя обвинили в организации финансовой пирамиды

Предпринимателя из Перми обвиняют в организации финансовой пирамиды. Потерпевшие жалуются, что им был нанесен ущерб на общую сумму более 500 млн рублей, сообщает Baza .

Десятки людей заявили, что их обманул 28-летний Тимофей Ходырев, который представился предпринимателем и инвестором. По словам потерпевших, мужчина предлагал им вложиться в разные бизнесы, от строительства до госзаказов Минобороны РФ. Он обещал им по 5–6% ежемесячной прибыли.

Пока жертвы вкладывались в бизнес, сам предприниматель в соцсетях демонстрировал подписчикам купленные дорогие машины и отдых на роскошных курортах. Так, например, Ходырев приобрел автомобили Porsche Cayenne Coupe GTS и Mercedes-Benz E53 AMG.

Также за это время предприниматель купил несколько элитных квартир в ЖК «Новый центр» и «Премьер», которые он оформил на родных. Помогал Ходырев вести бизнес и своей жене.

Некоторое время вложившиеся в бизнес люди действительно получали деньги. Но в январе 2024 года Ходырев перестал выплачивать проценты части инвесторов, а к июлю без выплат остались все его партнеры.

Обманутые пошли в полицию. На предпринимателя подали десятки заявлений. Ущерб оценивается более чем в 500 млн рублей.

Отмечается, что приставы уже арестовали часть имущества Ходырева по гражданским искам. Следствие проводит проверку по делу о мошенничестве, которое пока не возбуждено.