Пермский школьник на гидроцикле протаранил рыбацкую лодку и убил ребенка

В Перми 11-летний школьник на гидроцикле врезался в рыбацкую лодку, в которой находились мужчина и его 15-летний сын. После столкновения последний утонул, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в воскресенье днем на реке Мулянке. Мальчик катался на водном мотоцикле, на скорости потерял управление и врезался в лодку с семьей рыбаков. В результате происшествия мужчину госпитализировали в больницу, а 15-летнего подростка до сих пор не могут найти.

На месте работают сотрудники Пермского следственного отдела на транспорте. Выяснилось, что 11-летний школьник катался за рулем гидроцикла самостоятельно.

