Переводивших деньги Долиной мошенникам обязали вернуть почти 70 млн рублей

Люди, на карты которых поступали похищенные у певицы Ларисы Долиной деньги, а затем переводились оттуда мошенникам, должны будут вернуть звезде почти 70 млн рублей, сообщает Mash .

Речь идет о двух задержанных курьерах и еще семи гражданах, которые предоставили свои карты украинским злоумышленникам для перевода на них средств певицы. Всего им предстоит вернуть Долиной 69 млн рублей.

Также в деле могут появиться еще более 40 подозреваемых по всей России. Это подставные лица, на счета которых переводилось от 2 до 3 млн из общей суммы похищенных денег в размере 120 млн рублей. Предварительно, эти люди сами не знали, что стали соучастниками преступления.

Они продавали свои банковские карты мошенникам. Те им платили за это около 5-10 тыс. рублей. Затем через данные счета выводились похищенные деньги.

В прошлом году Лариса Долина по указанию мошенников продала свою квартиру в Москве, а деньги от сделки положила на якобы безопасные счета. Затем она передала курьеру свои личные сбережения, которые впоследствии попали в руки злоумышленников.

Курьер была задержана. Ее поместили в СИЗО.