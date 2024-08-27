В Москве суд оставил в СИЗО курьера по делу о мошенничестве в отношении Долиной

Московский городской суд оставил в СИЗО курьера Анжелу Ц., которая проходит по уголовному делу о мошенничестве в отношении известной певицы Ларисы Долиной, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Ранее Долина по указке мошенников продала свою квартиру, а затем перевела деньги от сделки и свои накопления на их счета. Часть средств певица передала через курьера, которую задержали. Общая сумма ущерба составила 200 млн рублей.

14 августа Хамовнический суд Москвы рассмотрел дело об избрании меры пресечения для 53-летней женщины-курьера, которая передала мошенникам деньги Долиной. По словам подозреваемой, она сама стала жертвой лжесиловиков.

Ранее стало известно, что мошенники развели публициста Ирину Хакамаду на 400 тыс. рублей. Злоумышленники написали телеведущей под видом подруги и попросили в долг.