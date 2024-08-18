Мошенники развели Ирину Хакамаду на 400 тыс рублей

Ирине Муцуовне в один из мессенджеров написала близкая подруга по имени Людмила В. и попросила одолжить 400 тыс. рублей. По словам женщины, она находилась в Париже.

Хакамада сразу же перевела Людмиле необходимую сумму, при этом ее не смутило, что счет открыт на некоего Давида Андрониковича. На следующий день телеведущая спросила у подруге, как у нее дела, и выяснила, что Людмила не занимала деньги.

Хакамада обратилась в правоохранительные органы и написала заявление на мошенников.

Ранее жертвой мошенников стала российская певица Лариса Долина. Артистка продала квартиру, часть средств перевела лично, а другую передала женщине-курьеру, которую силовики позднее задержали и арестовали.