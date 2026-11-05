Перепутал с лисой: охотника случайно ранили в ногу в Красноярском крае

В Красноярском крае охотника случайно ранили в ногу, приняв его за лису. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Трое жителей села Кавказского отправились на охоту. Мужчины, прибыв на место, разошлись в разные стороны. 71-летний охотник услышал выстрелы своего 58-летнего приятеля. Подумав, что на него бежит лиса, он начал стрелять. В итоге 23-летний участник охоты случайно получил ранение в ногу.

Раненного молодого человека доставили в фельдшерский пункт и оказали первую медицинскую помощь, после чего госпитализировали. В настоящее время молодой человек доставлен санавиацией в Красноярск.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

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