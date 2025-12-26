Перед всмятку: двое взрослых и подросток разбились при лобовом ДТП в Ленобласти

сегодня в 12:36

Трое человек, включая подростка, погибли при лобовом столкновении в Ленобласти

Три человека, в числе которых был и подросток, погибли при лобовом столкновении автомобилей на дороге в Ленинградской области. Инцидент случился на первом километре дороги «Парголово-Огоньки», сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Еще одного человека увезли в больницу, у него диагностированы травмы средней степени тяжести.

Причины столкновения еще выясняют.

На опубликованном фото один автомобиль капотом въехал в капот другой машины сбоку. У красного авто полностью смят перед и середина кузова, выбиты стекла.

У серой иномарки сильно пострадала передняя часть. Она тоже практически полностью смята.

