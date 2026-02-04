Пензенские бандиты могли убить в Москве таксиста, который вез их до места побега

Пензенская преступная группировка может быть причастна к еще одному убийству. Злоумышленники могли убили водителя такси в Москве, который доставил их к месту, где они скрылись, сообщает «112» .

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают тело жертвы. В итоге за прошедшую неделю подозреваемые могли совершить как минимум два убийства.

Ранее на Рублевском шоссе в Москве сотрудники правоохранительных органов предприняли попытку задержания двух мужчин, находящихся в розыске по делу о похищении и убийстве, совершенных в Пензенской области. В конце января в Пензе они совершили похищение человека, которого впоследствии лишили жизни.

При попытке задержания подозреваемые проявили вооруженное сопротивление. Сотрудники полиции применили оружие в ответ — один из злоумышленников получил ранение, несовместимое с жизнью, а второго удалось задержать. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее эти мужчины были объявлены в розыск. Известно, что один из задержанных уже был осужден за совершение двойного убийства. В настоящее время проводится проверка их возможной причастности к другим противоправным деяниям.

