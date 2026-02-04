После перестрелки на Рублевом шоссе в Москве возбуждено уголовное дело

После перестрелки на Рублевском шоссе в Москве возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителя, пишет ТАСС .

На Рублевском шоссе в Москве во время задержание подозреваемый оказал сопротивление и был ликвидирован.

Отмечается, что силовики пытались задержать двух подозреваемых в похищении и убийстве в Пензенской области. В конце января в Пензе они похитили мужчину и убили его.

Во время задержания было оказано вооруженное сопротивление. Сотрудники полиции открыли огонь — одного из фигурантов смертельно ранили, второго задержали.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.