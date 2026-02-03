На Рублевском шоссе в Москве ликвидировали подозреваемого в убийстве

На Рублевском шоссе в Москве во время задержание подозреваемый оказал сопротивление и был ликвидирован, сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что силовики пытались задержать двух подозреваемых в похищении и убийстве в Пензенской области. В конце января в Пензе они похитили мужчину и убили его.

Во время задержания было оказано вооруженное сопротивление. Сотрудники полиции открыли огонь — одного из фигурантов смертельно ранили, второго задержали.

Сейчас проверяется их причастность к другим преступлениям.

Ранее Петр Ж., обвиняемый об убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге, признал свою вину в зале суда. При этом он пренебрежительно отозвался о произошедшем.

