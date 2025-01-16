Пенсионеры и школьники разбиваются на льду по улице Нагорной в Осинниках

Жители Осинников выразили недовольство по поводу ледяной корки на улице Нагорной, которая стала настоящей проблемой для пешеходов, сообщает Сiбдепо .

«Вот какая у нас гора, все во льду. Ходят и пожилые люди, и дети в школу, кто-то падает, разбивается», — делится своим переживанием автор поста в соцсетях.

Лед образовался на крутом склоне, что делает подъемы и спуски очень опасными. Особенно страдают школьники и пожилые горожане. Животные, гуляющие на улице, также испытывают трудности. На видео очевидцев показано, как собака скользит и падает на ледяной поверхности.

В ответ на жалобы местных жителей, как заявили в городской администрации, специалисты МКП «Теплоэнерго» прибыли на место, но никаких аварий не нашли. В ведомстве заверили, что подразумевается обработка территории песком, чтобы улучшить условия для пешеходов.