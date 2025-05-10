Пенсионерку нашли мертвой в подъезде после изнасилования в Петербурге

В Санкт-Петербурге в подъезде многоквартирного дома была найдена мертвой 73-летняя пенсионерка с признаками изнасилования, сообщает РЕН ТВ .

Трагедия произошла на проспекте Народного Ополчения, где тело пенсионерки на лестничной клетке обнаружил сосед. При осмотре выяснилось, что она скончалась от множественных внутренних травм, а в ее теле были найдены инородные предметы.

В связи с инцидентом был задержан один из подозреваемых, который также является соседом погибшей.

Позже в ОВД был доставлен 64-летний сосед, нашедший тело, и помещен в камеру. Также был задержан еще один подозреваемый, которому 61 год. Все задержанные мужчины являются безработными. По факту произошедшего ведется следствие.