Пенсионерка загорелась посреди проспекта в Перми. Ее потушили прохожие

В Перми пожилая женщина подожгла себя на улице. Ее жизнь спасли прохожие, пострадавшая находится в тяжелом состоянии, сообщает URA.RU со ссылкой на Минздрав Пермского края.

Происшествие случилось на проспекте Декабристов. Женщина стояла на улице с бензином, после чего загорелась. Ее смогли потушить очевидцы, после чего пожилую горожанку госпитализировали с 40% ожогов тела, сообщали СМИ.

В больнице пострадавшую подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«В настоящее время она находится в тяжелом состоянии. Врачами ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — заявили в региональном министерстве.

Местная полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.