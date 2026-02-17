Пенсионер на авто случайно задавил жену, выезжая из сугроба в Подмосковье

В СНТ в Наро-Фоминском городском округе 81-летняя женщина погибла под колесами автомобиля мужа, который выбирался из сугроба, сообщает « МК: срочные новости ».

Пожилая пара из Москвы последние 10 лет жила уединенно в дачном поселке. Мужчине понадобилось съездить за лекарствами, но его машина Kia Sorento застряла в снегу.

Жена подсказывала супругу как действовать и стояла рядом с машиной. Во время одного из маневров пенсионер случайно наехал на нее.

В результате произошедшего спасти женщину не удалось.

