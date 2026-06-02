Пенсионер дважды переехал 9-летнюю девочку в Краснодаре и избежал уголовки

В Краснодаре 70-летний мужчина на автомобиле дважды сбил 9-летнюю девочку и избежал уголовной ответственности, сообщает Kub Mash .

В сентябре прошлого года пенсионер на своем автомобиле Opel снес Софию на перекрестке Сормовской и Монтажной. Мать девочки Светлана рассказала, что после первого удара он попытался скрыться и наехал на дочь еще раз.

Пострадавшую с открытым переломом голени со смещением доставили в больницу. София перенесла три операции, заработала искривление позвоночника, перекос таза и проблемы с памятью из-за наркоза.

Пенсионеру грозила уголовная ответственность, однако через полгода судмедэксперты изменили заключение. Открытый перелом превратился в закрытый, а вред здоровью смягчился до средней тяжести.

Светлана уверена, что исследование провели с нарушениями. В настоящее время мама Софии пытается добиться повторной экспертизы, так как опасается возможных нарушений роста костей или других осложнений, которые сегодня невозможно предсказать.

