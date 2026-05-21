Педофил приставал к подросткам на детской площадке в Москве

Педофила арестовали после того, как он приставал к подросткам в столице. Правоохранители проверяют мужчину на причастность к другим аналогичным преступлениям.

16 мая мужчина 1964 года рождения подошел к 15-летним подросткам, которые гуляли на детской площадке на улице Солдатской. Пожилой мужчина совершил развратные действия по отношению к детям.

Подростки все рассказали родителям, а те незамедлительно обратились в правоохранительные органы. Мужчину быстро вычислили и задержали. Ему уже предъявили обвинение по уголовной статье о развратных действиях.

Как сообщает ГСУ СК России по городу Москве, обвиняемого арестовали по ходатайству суда. Его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.

