Педагога реабилитационного центра подозревают в избиении ребенка-инвалида в Москве

Так, после урока у ребенка появилась сильная ссадина на левой руке и царапины. Девочка не может сама передвигаться, не разговаривает и практически не контактирует с людьми, поэтому ее учили в реабилитационно-образовательном спеццентре, который находится в московском районе Ново-Переделкино.

Как рассказала мать пострадавшей, травмы ребенку нанесла учительница. Она также отметила, что слышала крик дочери из класса, когда была в коридоре.

После уроков женщина сразу отвезла девочку в медучреждение, чтобы ей оказали первую помощь. После этого она пошла в полицию, так как уверена, что дочь ударила учительница, а ребенок не может об этом рассказать.

По факту данного происшествия начата проверка.