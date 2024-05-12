Пушилин: Зеленский и другие представители Киева являются военными преступниками

«Чтобы это было понятно, что они преступники даже с позиции украинского законодательства — с нарушения их законов Украины, с нарушения их конституции Украины. Это коснулось практически всех тех, кто принимал те или иные решения, начиная от Турчинова, Авакова, Порошенко и прочих. Но вот согласно украинскому законодательству, они являются преступниками».

Денис Пушилин Глава ДНР