Пушилин: Зеленский и другие представители Киева являются военными преступниками
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Глава ДНР Денис Пушилин назвал украинского лидера Владимира Зеленского, бывшего президента Украины Петра Порошенко и других представителей киевского режима военными преступниками. По его словам, у военных преступлений нет срока давности, сообщает РИА Новости.
«Чтобы это было понятно, что они преступники даже с позиции украинского законодательства — с нарушения их законов Украины, с нарушения их конституции Украины. Это коснулось практически всех тех, кто принимал те или иные решения, начиная от Турчинова, Авакова, Порошенко и прочих. Но вот согласно украинскому законодательству, они являются преступниками».
Денис Пушилин
Глава ДНР
Пушилин добавил, что с позиции законодательства ДНР, когда она еще была независимой, или с позиции сейчас российского законодательства, Зеленский и Порошенко являются военными преступниками.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Петр Порошенко пропали из базы розыска МВД России.