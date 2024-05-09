Владимир Зеленский и Петр Порошенко пропали из базы розыска МВД России
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Петр Порошенко пропали из базы розыска МВД России, сообщает ТАСС.
Ранее МВД разыскивало бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Также российское ведомство объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующие карточки разместили в базе ведомства.
В карточке написаны дата рождения Зеленского, основание для розыска, установочные данные и контактная информация.