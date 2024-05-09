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Владимир Зеленский и Петр Порошенко пропали из базы розыска МВД России

Президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Петр Порошенко пропали из базы розыска МВД России, сообщает ТАСС .

Ранее МВД разыскивало бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Также российское ведомство объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующие карточки разместили в базе ведомства.

В карточке написаны дата рождения Зеленского, основание для розыска, установочные данные и контактная информация.