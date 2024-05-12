Двое подростков погибли в результате падения машины в реку в Ленинградской области
Машина с 5 подростками упала в реку в Ленинградской области
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Двое подростков погибли в результате падения автомобиля Skoda в реку у поселка Рощино Ленинградской области, сообщает РЕН ТВ.
Как стало известно, трагедия произошла ночью в поселке Рощино.
Автомобиль упал в реку. В салоне машины находилось 5 человек. Двое подростков смогли выплыть на берег.
Двое молодых людей погибли в результате произошедшего. В настоящее время спасатели ищут еще одного подростка.