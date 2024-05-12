Жилищный кризис станет «‎ключевым полем битвы» для Европы

сегодня в 11:06

Жилищный кризис в странах Европы продолжает развиваться. Квартирный вопрос бьет по экономическому, социальному и психологическому благополучию людей, сообщает РИА Новости .

В странах Евросоюза наблюдается дефицит жилья из-за роста цен на недвижимость почти на половину.

При этом сильно растет арендная плата, что заставляет повышаться и расходы на жилье. Необходимо строить новые дома, но число нуждающихся в квартирах намного выше темпов строительства.

Уровень жизни горожан также снижается из-за наплыва мигрантов и перенаселения. Дефицит квартир в Германии составляет около 900 тыс., в Нидерландах - 400 тыс.

В некоторых странах отмечаются и проблемы с работой. Из-за высоких цен и нехватки мест работы растет и число бездомных. В попытке исправить ситуацию правительства разных стран вынуждены сворачивать миграционные программы.