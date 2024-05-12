Россиянам рассказали о компенсации валютного долга по актуальному курсу

Узаконенный в 2022 году способ защиты от инфляционных процессов является механизмом индексации суммы долга в случае его длительного невозврата. Сейчас метод получает все более широкое распространение в России, сообщает «Коммерсант».

В деле, которое передали в экономколлегию Верховного суда (ВС), суды проиндексировали задолженность в евро почти на 20%. Должник посчитал, что это несправедливо. У юристов на данный момент нет единого мнения ни о правилах индексации валютного долга, ни о надлежащем уровне закрепления этого механизма.

Споры о том, как правильно проиндексировать сумму присужденного судом долга, фактической выплаты которого пришлось ждать значительное время, все чаще передают на рассмотрение ВС. Также речь идет о задолженности, выраженной в иностранной валюте.

В марте 2021 года арбитражный суд Краснодарского края принял решение взыскать с ООО «Ниимстрой» в пользу AAPF Holding GmbH неустойку в размере 431,1 тыс. евро по курсу ЦБ России.